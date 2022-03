Pagani non dimentica e ricorda le vittime del COVID: la targa

Pagani non dimentica e ricorda le vittime del COVID. Una data simbolica per scoprire una targa in Piazza Floriano Pepe

Pagani non dimentica e ricorda le vittime del COVID. Una data simbolica per scoprire una targa in Piazza Floriano Pepe, quella dell’inizio dell’emergenza pandemica il 9 marzo del 2020. Due anni d’incertezze e sofferenze che hanno segnato intere comunità come quella paganese che non ha voluto dimenticare i suoi cari “caduti” per mano del letale virus.















Le parole del sindaco De Prisco

“In presenza delle famiglie abbiamo pregato con don Antonio Guarracino e ricordato quanto terribile è stato avere delle persone care strappate dal virus e non poterle neppure salutate un’ultima volta. Abbiamo poi rivolto il nostro pensiero alle donne ucraine, a cui abbiamo dedicato la mimosa apposta dall’associazione Floriano Pepe, maestro pittore e Convivio. Da oggi che questa piazzetta potrà essere un luogo di raccoglimento, a pochi passi dal Santuario di Gesù Bambino di Praga. Come ci hanno chiesto alcune famiglie di vittime del Covid-19 presenti, qui sarà apposta una statua di San Giuseppe” ha commentato il sindaco Raffaele Maria De Prisco a nome di tutta l’amministrazione comunale presente alla significativa e intensa cerimonia.

