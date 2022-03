Scafati. Isola ecologica in via della Resistenza, il no dei comitati

No all’isola ecologica in via Della Resistenza. Sono già 200 le firme raccolte dai comitati “Traversa Massimo Troisi”e “La Rinascita”, per dire no alla creazione di una isola ecologica deliberata dalla Giunta comunale. La struttura rientra nell’ambito dei fondi Pnrr dedicati al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti. Lo studio di fattibilità con il quale Palazzo Mayer ha chiesto i fondi prevede la nascita della struttura nell’area adiacente il plesso scolastico Anardi, dove attualmente è allestito il centro vaccinale. A chiedere una nuova isola ecologica, alternativa all’unica esistente in via Diaz, e prossima al popoloso quartiere alle spalle dell’ospedale, furono i residenti. “In data 28/09/2021 a cura del nostro Comitato è stato proposto questo progetto per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta, individuando l’area più idonea presso via Della Gloria – spiega Antonio Palomba, portavoce del comitato Troisi – Orbene il Comune, in data 11/02/2022, ha ritenuto valida la nostra proposta emanando una Delibera per una studio di fattibilità, ma ha pensato bene di farlo a via Della Resistenza nell’attuale area vaccino. Noi naturalmente non ci stiamo e pertanto proponiamo una petizione popolare contro tale decisione”. L’attivismo del comitato, da anni impegnato per la riqualificazione e valorizzazione dell’area, ha fatto sì che fossero già 200 le firme raccolte in calce alla petizione, in meno di 48 ore. “Proporre di fianco la scuola e ad un centro sportivo una cosa del genere dopo averci negato tutto ciò che poteva essere di carattere ludico e sociale, mi sembra davvero troppo” sbotta Palomba. Sullo sfondo una vecchia acredine riguardo l’inerzia (secondo le accuse mosse dal comitato) che l’amministrazione comunale avrebbe mostrato nei riguardi dei progetti di cittadinanza attiva presentati dai residenti, mirati al recupero delle aree pubbliche dismesse, come il parco Bianca Elettra e Fabiana e il centro Primato. Sul primo parco Palazzo Mayer aveva intercettato fondi per 60mila euro, ma il progetto si è poi arenato, con la conseguenziale perdita dei fondi. “L’amministrazione ha fatto un grande sforzo nel candidarsi al finanziamento del PNRR e mi dispiace che qualcuno, senza neanche comprendere bene quello che si andrà a realizzare, già sia ostativo – replica Daniela Ugliano, assessore all’ambiente – Abbiamo risposto semplicemente alle esigenze del territorio essendo esiguo per Scafati il solo centro di raccolta a via Diaz e si è pensato di servire una delle zone più popolose del nostro comune. L’isola ecologica avrà un impatto ambientale pari a zero e si raccoglieranno solo tipologie di rifiuto non pericolose come carta, vetro, multilaterali e raee piccoli – rassicura – dobbiamo anzi sperare di ottenere il finanziamento e di dare una sterzata alla nostra raccolta differenziata”

Adriano Falanga