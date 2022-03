Scafati. Perplessità sul RUEC di Russo, Grimaldi e Ambrunzo

Scafati. I consiglieri comunali di “Insieme per Scafati” Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo e Michele Grimaldi intervengono sull’approvazione, in consiglio comunale del Regolamento urbanistico edilizio comunale ovvero il RUEC.

Un regolamento, quello approvato ieri, non solo contraddittorio e pieno di errori, con riferimenti a norme nazionali e locali errati e a tratti surreali, ma che costituisce un vero e proprio strumento di cementificazione e deregulation urbanistica. Abbiamo provato con emendamenti a correggere le cose più discutibili ma la maggioranza è stata irremovibile nel non accogliere la nostra collaborazione.

La nota del gruppo

Il RUEC, che stabilisce il come costruire, dovrebbe seguire l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, che invece stabilisce il come, e cioè il modello di sviluppo della città. Approvarlo prima, come fatto da Salvati, serve solo a generare confusione per cittadini e tecnici, produrre contenziosi, dare il là ad un uso indiscriminato di consumo di suolo, a scapito di infrastrutture pubbliche come strade, parcheggi, aree verdi, scuole, servizi.

In particolare sono questi i punti più gravi approvati ieri, oltre a tante incongruenze, evidenziate

In base alle norme contenute nel RUEC si potrebbe verificare in città un aumento delle nuove cubature realizzabili per adeguamenti “funzionali ed igienico-sanitari” di tutte le residenze pari a circa 720.000 mc, e cioè a 9.600 nuovi vani. Basti pensare che il precedente Puc bocciato dalla provincia contava solo 2416 nuovi vani di cui 1450 privati e 966 pubblici.

In base al Ruec, in deroga e in contrasto al vigente Piano Regolatore, si potrà costruire al confine – anche in zona agricola!!! – senza alcune preventiva autorizzazione del confinante, che per difendere un proprio diritto dovrà eventualmente contestare l’operato altrui.

In contrasto con il TUEL e con le norme attuative del Piano degli insediamenti Produttivi, ogni nuovo insediamento in quell’area dovrà avere il vaglio del Consiglio comunale: una burocratizzazione illegittima, che rallenterà sviluppo e impresa, e che avrà come unica conseguenza l’aumento del potere di ricatto politico della maggioranza verso le forze imprenditoriali. Il possibile aumento per adeguamento “funzionale” non prevede alcuna dimostrazione dello stato di necessità, né è legato a parametri oggettivi. E con la possibilità di cumulare questo aumento a quelli previsti dal Piano Casa. L’impatto sulla forma e la sostanza della città potrà essere consistente.

Insomma, noi vorremmo abitare in una città dove strade, parcheggi, fognature, piazze, servizi pubblici, rendessero dignitoso vivere: permettere uno sviluppo disordinato del territorio – come Salvati e questo Ruec fanno – servirà solo a qualche speculazione privata, e pagarne il prezzo sarà tutta la comunità.

Ci auguriamo che al più presto la Regione avvii le procedure di commissariamento necessarie ad attivare i poteri sostitutivi per la realizzazione del Piano Urbanistico: Scafati è una delle poche città campane a non esserne ancora dotato, e le continue deroghe servono solo ad alimentare interessi predatori di stampo privato.

Per questo, non potevamo non opporci a questo scempio: non è vero che un pessimo regolamento è meglio di nessun regolamento. E per questo ricorreremo in tutte le sedi opportune in difesa della città.