Angri. Profughi ucraini in case confiscate. La richiesta del PD

Il Circolo locale del PD protocolla una formale richiesta di predisposizione di un piano di accoglienza per i cittadini ucraini presso le strutture confiscate e trasferite al Comune.

La nota a firma di Gianluigi Esposito

La guerra, in ogni sua forma, va condannata senza se e senza ma e non possiamo limitarci alla sola condanna. Noi tutti non possiamo assolutamente correre il rischio di percepirla come un avvenimento lontano dalle nostre vite. Al contrario, questa situazione ci riguarda da vicino e abbiamo il dovere morale di agire concretamente per sostenere i cittadini ucraini che in questo momento hanno perso tutto.







C’è un’emergenza umanitaria incredibile. A Bruxelles si è parlato di un numero altissimo di profughi, dai 7 agli 8 milioni. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha annunciato che l’Agenzia nazionale che amministra i beni sottratti alla criminalità organizzata ha già avviato un censimento dei beni confiscati che possano essere destinati in tempi brevi, in via temporanea, per accogliere cittadini ucraini.

Chiediamo, pertanto, al Sig. Sindaco del Comune di Angri di prevedere un piano per l’accoglienza temporanea, in considerazione dell’esistenza in capo al nostro Ente di diversi immobili confiscati che non sono ancora utilizzati.















Dovremo anche pensare a integrare chi fugge dalla guerra: pensiamo alla sanità e alla scuola, al lavoro, etc.

Ci sarà da fare un grosso sforzo da parte delle amministrazioni, per il quale intendiamo offrire la massima collaborazione in ogni fase.

Siamo certi che non mancherà la solidarietà, del resto tanti cittadini angresi si sono già attivati in forma privata, non possono e non devono mancare né l’esempio né le buone pratiche della parte pubblica.