Nocera Inferiore. Alta velocità, una fermata per l’area nord

Il rilancio del comprensorio agro passa anche per la complessiva revisione delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità in ogni sua accezione. Un sistema di trasporti più efficiente con collegamenti e accessibilità in hub, fermate e stazioni intermedie, che preveda un sistema ben strutturato dell’alta velocità nell’agro sarnese nocerino.











Una fermata a Nocera Inferiore

Secondo quanto scrive “Il Mattino” sarebbe stata anche individuata l’area per la realizzazione dell’hub: a San Mauro di Nocera Inferiore. Un progetto per l’area nord della provincia di Salerno da rendere economicamente interessante per imprenditori e creare aree dedicate per gli insediamenti produttivi. L’agro, infatti, è sostenuta da una economia essenzialmente supportata e legata ai servizi dei territori, principalmente legata al settore dei trasporti.







Area ad alta densità abitativa

L’area agro ha una importante densità abitativa, a stretto confine con i paesi del vesuviano. Tra le attività produttive della provincia di Salerno, circa il 60% ha la sua stretta collocazione nell’agro. L’alta velocità potrebbe quindi fare da volano a questa zona di grande rilevo economico anche per l’agro alimentare e turistico. Un tratto ferroviario che certamente va rafforzato per garantire un ritorno imprenditoriale, economico e turistico.

Guarda anche VIDEO – Corbara. L’azione della rete dei sindaci: l’alta velocità nell’agro

Un occasione

L’occasione potrebbe venire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Già lo scorso anno l’assemblea dei sindaci dell’agro vesuviano si è incontrata a Corbara per discutere di questa possibile opzione da sfruttare mettendo in agenda il potenziamento ferroviario attraverso pianificazione e predisposizione di un piano di risorse.