Pompei. Il commercio a favore della pedonalizzazione del centro

Una riunione di questi giorni delle segreterie delle maggiori organizzazioni degli esercizi commerciali e turistici del comune di Pompei (Ascom, Aicast e Confesercenti) ha convenuto di chiedere all’amministrazione comunale di avviare nella prossima estate sperimentazioni di pedonalizzazione progressiva anche in via Lepanto, dopo il riscontro positivo dell’estate 2021 in aree limitate nel centro storico della Pompei Moderna (via Sacra e via Roma). Parliamo di una risoluzione che coinvolge positivamente l’Amministrazione Comunale in carica già nelle comunicazioni ufficiali orientata su quel versante e, che dopo i lavori pubblici in corso a via Lepanto potrebbe proseguire nel processo di adeguamento degli indirizzi valorizzazione degli spazi pubblici e dei flussi turistici. Si tratta di una rivoluzione copernicana che sancisce una radicale trasformazione dell’orientamento del ceto commerciale pompeiano che una decina d’anni fa voleva fare le barricate dopo i primi tentativi di avviare la Ztl nel centro storico della città al contrario ai giorni nostri fa pressione sulla perché siano esplorati profili urbanistici alternativi che incidano sui flussi di traffico allo scopo lasciare nuovi spazi aperti all’organizzazione commerciale. Le iniziative avviate dal commissario prefettizio Santi Giuffré nell’estate del 2020, dopo la prima ondata della pandemia quando è stato necessario cercare qualche espediente per dare una carica d’ottimismo all’attività turistica locale, sono coincise con l’affermazione di una classe di giovani imprenditori aperti alle novità pur di salvare le loro aziende. A questo punto è partita la programmazione di percorsi alternativi per il traffico automobilistico sulla base di esperienze positive conseguite in rinomati centri turistici italiani ed europei. Parliamo di un’iniziativa ispirata ad una diversa concezione urbanistica, basata sulla sostenibilità ambientale e la tutela dello spazio vitale per i cittadini residenti coniugata all’accoglienza confortevole del ceto turistico. Si tratta in primis d’incanalare ingenti risorse finanziare su questo versante per creare percorsi viari alternativi a quelli che saranno pedonalizzati e soprattutto la costruzione di ampi parcheggi nelle aree satellitari di centri storici, dotate di impianti moderni per il tempo libero e lo sport (discoteche, sale cinematografiche, impianti sportivi, piste ciclabili).