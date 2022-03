S.Egidio del Monte Albino. Lavori rampa autostradale: tempi celeri (video)

Sant’Egidio del Monte Albino. Lavori rampa autostradale: tempi celeri

Preannunciati nelle scorse settimane sono iniziati i lavori alla rampa autostradale da Salerno verso Napoli in località Pagliarone. Da alcuni giorni gli operai della ditta appaltatrice Felco sono all’opera per mettere in sicurezza e rafforzare la strada sottostante la rampa tra via Benedetto Croce e via Adriana in territorio angrese. Lavori di palificazione necessari a dare stabilità e sicurezza alla strada provinciale Adriana. Sul posto per verificare il cantiere il sindaco Antonio La Mura, l’assessore e vicesindaco Gianluigi Marrazzo e il consigliere comunale di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria.

La Mura: superato ogni equivoco

Il sindaco La Mura ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori se pure l’opera in fase di gestazione ha registrato qualche difficoltà di avvio “per una equivoca comunicazione tra il Comune e la Regione Campania e con il consigliere delegato Luca Cascone con il quale intercorrono ottimi rapporti istituzionali” dice il sindaco La Mura.







Cauto Domenico D’Auria

Resta cauto sui tempi di consegna dell’opera il consigliere comunale Domenico D’Auria. Dubbi restano sulla possibile apertura già nei prossimi mesi della rampa. “Restano ancora da definire i passaggi burocratici tra ente e concessionario della rete autostradale” afferma D’Auria.







Altra importante arteria da realizzare

L’apertura della rampa porta anche concrete prospettive di sviluppo a tutto il territorio e il Comune di Sant’Egidio, ha in cantiere un’altra opera stradale fondamentale come spiega il vicesindaco Marrazzo “La regione ha finanziato anche una seconda opera per collegare Via Coscioni con Via Dante Alighieri mediante una rotatoria e un primo tratto stradale che in futuro dovrebbe unire anche Via Buonarroti”. Quindi fondamentale resta questa appendice determinante per lo svincolo dell’A3.

