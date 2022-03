A30 Caserta – Salerno. Chiude la stazione di Mercato S. Severino

A30 Caserta – Salerno. Chiude notturna stazione di Mercato S. Severino

Sulla A30 Caserta – Salerno, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, in orario notturno, sarà necessario chiudere la stazione di Mercato San Severino, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nelle due notti consecutive di lunedì 14 e martedì 15 marzo, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta; nelle tre notti consecutive di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 marzo, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

Alternative

In alternativa, si consiglia: in entrata verso Caserta, di entrare alla stazione di Castel San Giorgio; in entrata verso SALERNO, d’immettersi sulla SP24A, di seguire le indicazioni per Fisciano e di proseguire sul Raccordo Avellino – Salerno, in direzione di SALERNO; in uscita, per chi proviene da Caserta, di proseguire fino allo svincolo di Fisciano e di seguire le indicazioni per “Avellino Università”, di immettersi su Via Giovanni Paolo II, per poi seguire le indicazioni per Mercato San Severino; in uscita per chi proviene da SALERNO, di immettersi sul Raccordo Avellino-SALERNO verso Avellino, di uscire allo svincolo di Fisciano e di proseguire in direzione di Mercato San Severino.