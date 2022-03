Pompei. In santuario tappa preghiera per la pace

Si terrà oggi, sabato 12 marzo, alle 11, in Santuario, una tappa della “Staffetta di preghiera per la pace” della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Ogni giorno, in Quaresima, le Misericordie si uniranno in preghiera per chiedere la fine della guerra in Ucraina. Il 12 saranno le Misericordie di Pompei, governate da Antonietta Bianco, a recitare il Rosario per la pace. A promuovere l’iniziativa, Mons. Franco Agostinelli, Vescovo emerito di Prato e Correttore Nazionale delle Misericordie d’Italia. Alla preghiera, animata da Suor Maria Neve Cuomo, vice governatore delle Misericordie di Pompei e da don Domenico Arcaro, loro correttore spirituale, parteciperà la Comunità Greco-Cattolica Ucraina di Rito Bizantino di Pompei, guidata dal Cappellano, don Ihor Stus.