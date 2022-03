Salerno. Lista unica per il rinnovo del Consiglio dell’Ente d’Ambito e per la elezione del Presidente per le elezioni del 16 marzo

Salerno. Consiglio dell’Ente d’Ambito. Elezioni i nomi dei candidati

Lista unica per il rinnovo del Consiglio dell’Ente d’Ambito e per la elezione del Presidente per le elezioni previste il prossimo 16 marzo. Ventidue i nomi degli aspiranti in corsa dell’unica lista presentata.

Per i comuni di Fascia A i candidati sono: Giovanni Coscia (Designato dal Comune di Salerno), Roberto Robustelli (Sarno), Cosimo Ferraioli (Angri), Giuseppe Campitiello (Pagani), Pasquale Sorrentino (Salerno), Federico Piccolo (Nocera Inferiore), Giuseppe Aliotti (Cava de’ Tirreni), Domenico Mazzeo (Salerno), Vincenzo Botte (Battipaglia).











La fascia B

Per i comuni di Fascia B candidati: Vincenzo Sessa (Fisciano), Silvia Pisapia (Casalvelino), Vincenzo Garofalo (Sala Consilina), Beniamino Castelluccio (Pontecagnano Faiano), Antonio La Mura (Sant’Egidio del Monte Albino), Luigi Punzo (Capaccio), Vincenzo Puglia (Vallo della Lucania), Francesco Perretta (Castellabate), Luca D’Ambrosio (Campagna).

La fascia C

Per i comuni di Fascia C candidati: i Sergio Bonito (Minori), Oscar Imbriaco (Laviano), Antonio Manzi (Monteforte Cilento), Luigi Brusco (Vibonati).