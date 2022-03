Sarno. Si torna in aula per il Consiglio comunale. La seduta è stata convocata per il prossimo 23 marzo

Sarno. Convocato il consiglio comunale dopo lungo stop

Si torna in aula per il Consiglio comunale. La seduta è stata convocata per il prossimo 23 marzo. Sono punto otto i punti all’ordine del giorno. Si discute di tributi, ma anche di nomina della commissione locale per il paesaggio, alla modifica all’articolo 14 della convenzione disciplinanti rapporti tra il Comune e le aziende assegnatari dei lotti dell’area Pip in località Ingegno.







La rinuncia ai gettoni di presenza

In appendice i consiglieri comunali di minoranza hanno comunicato la volontà di rinunciare a 7500 € per i gettoni di presenza delle sedute dei consigli comunali e delle commissioni che si sono tenute tra il 2020 e il 2021. La cifra è stata accantonata dal Comune per “contributi e spese per le attività commerciali in difficoltà”.