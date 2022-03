Scafati. Bonifica del Sarno, progetti fermi. A rischio 217 milioni di euro

Progetto Grande Sarno, rischio idrogeologico e inquinamento ambientale, da Bruxelles arriva il monito della Commissione Europea. “La Commissione segue il caso con attenzione”, le parole della commissaria europea per la coesione e le riforme, la portoghese Elisa Ferreira, in risposta ad una interrogazione presentata dall’europarlamentare del Pd, Pina Picierno. Compulsata dai dem scafatesi, che sul tema hanno presentato una articolata mozione consiliare nel dicembre scorso, la Picierno ha girato alla Commissione Europea i due quesiti provenienti da Scafati. “Quali misure intende porre in atto per far fronte alla situazione di emergenza ambientale e sanitaria che continua a destare enorme preoccupazione in quel territorio – la prima domanda e – quali misure intende proporre affinché i fondi assegnati per la sistemazione idraulica del fiume Sarno vengano realmente e al più presto investiti a tale scopo?”. Dei 217 milioni di euro stanziati nel 2011, soltanto 1,7 milioni di euro sono stati utilizzati per iniziative volte al risanamento della Valle del Sarno, e nonostante le condanne e le procedure di infrazione ancora in atto, la situazione sanitaria ed ecologica rimane molto preoccupante. “In particolare i comuni più a valle come quello di Scafati, assumono connotati sempre più drammatici in termini di salute dei cittadini e vivibilità della zona: la qualità dell’aria risulta gravemente compromessa e la stessa salute dei cittadini è a rischio non solo nelle vicinanze del fiume e dei suoi canali, ma in buona parte dei comuni limitrofi, a causa della presenza di sostanze inquinanti fortemente irritanti e tossiche, provenienti da scarichi molto probabilmente illegali” scrive l’onorevole Picierno. “La Commissione ha approvato il “Grande progetto Sarno” del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito del programma operativo regionale Campania 2007-2013 – ricorda la Ferreira – Il progetto era volto a mitigare il rischio idraulico della zona e a completare/ammodernare la rete fognaria e il sistema di depurazione del bacino del fiume Sarno. Nell’ambito della gestione concorrente le autorità regionali sono responsabili della selezione e dell’attuazione degli investimenti nel quadro di questo progetto. A causa dei ritardi occorsi durante la fase di avvio alcuni interventi sono stati scaglionati al periodo 2014-2020. Si stanno verificando alcuni ritardi nell’attuazione degli interventi, in particolare di quelli volti ad affrontare i rischi idrologici. La Commissione continua a monitorare i progressi in vista di una piena attuazione entro il 31 dicembre 2023, ossia entro la fine del periodo di ammissibilità dell’attuale periodo di programmazione”. Il rischio, decisamente concreto, è la perdita dei fondi e l’addio al progetto.

Adriano Falanga