Angri. Sosta selvaggia e furbetti del grattino anche tra gli assessori

Si parcheggia male e in zone poco sicure spesso con irrimediabili conseguenze ai veicoli. È quanto accade in città. Gran parte degli automobilisti pur di non pagare la sosta preferiscono lasciare i loro veicoli nei posti più disparati e insicuri, anche per l’incolumità di tanti cittadini che percorrono la rete stradale urbana. Auto lasciate nelle intersezioni o in doppia fila, ai lati delle strade secondarie che spesso impediscono anche l’accesso ai mezzi di soccorsi e ai veicoli di maggiore cilindrata.

Mancanza di controlli e assessori furbetti

Pare che il gestore della sosta abbia formalmente fatto osservare al comune la mancanza di controlli che generano la sosta selvaggia nelle “zone franche”. Tra gli “abituali” furbetti della sosta sarebbero stati pizzicati anche alcuni assessori con tanto di documentazione fotografica. Fenomeno non edificante per i cittadini che lamentano anche ripetuti furti ai danni dei veicoli in sosta nelle stradine periferiche meno trafficate dove non mancano le strisce bianche.







Zone ad alto rischio furti

Sempre più frequenti, nelle mire dei ladri, sono le aree di sosta senza controllo, come Fondo Caiazzo e l’area ex MCM di Via Nuova Cotoniere ma anche le traverse lungo Corso Italia e Prolungamento fino alla Via San Gennaro, strada di accesso lato Nord del cimitero.







La petizione di Fratelli D’Italia

Il locale Circolo di “Fratelli D’Italia” ha provveduto a protocollare al comune una petizione, con rispettive firme raccolte, per chiedere la sosta su un solo lato del tratto di strada in Viale Europa nel Quartiere Alfano, compreso tra il numero civico 3 e il numero civico 29, così da rendere fluido il transito delle auto, al fine di garantire sicurezza ai veicoli e l’incolumità di pedoni e ciclisti, in transito, oltre a un rapido decongestionamento in caso di emergenze e interventi di soccorsi.

