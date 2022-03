Covid: in Campania dati in aumento, più ricoveri. Tasso positività al 17,2%, altre tre le vittime

Sono tutti in aumento i dati del Covid in Campania. I positivi sono 5.190 su 30.104 test effettuati: il 17,2% rispetto al precedente 15,93%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Si passa dai 28 di ieri ai 32 di oggi. E quelli nei reparti ordinari, da 544 a 557. Tre le vittime, una nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrate solo ieri.

ANSA