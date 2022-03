Sant’Antonio Abate. La Cittadella Scolastica come luogo di riferimento

Sant’Antonio Abate. La Cittadella Scolastica come nuovo luogo di riferimento

La Cittadella Scolastica come nuovo luogo di riferimento urbano aperto al territorio. Alla concezione architettonica si coniuga anche quella urbanistica e sociale. Il luogo scuola che diventa anche tempo e soprattutto agorà sociale per nuove aggregazioni. Elementi fondamentali per il concept immaginato dalla sindaca abatese Ilaria Abagnale che ha voluto illustrare l’idea urbanistica durante uno dei tavoli tecnici operativi del Dipartimento di Architettura DiARC dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La futura Cittadella Scolastica sarà un riferimento urbano aperto al territorio e dovrebbe ospitare un polo scolastico di scuola primaria e dell’infanzia con particolari attenzioni all’eco sistema stesso del complesso.

Il nuovo campus scolastico

“Il nuovo campus scolastico sorgerà baricentrico rispetto all’intero tessuto del territorio comunale, in un punto servito da quattro assi viari che agevolano il raggiungimento da diversi punti del paese. L’edificio, eco sostenibile di moderna concezione architettonica, maggiormente accessibile al pubblico e alla cittadinanza, sarà antisismico, adatto alla polifunzionalità e interoperabilità degli spazi scolastici che saranno permeabili a un progetto territoriale diffuso” dice Abagnale. La pandemia e l’esclusione sociale soprattutto tra gli studenti ha impegnato architetti, urbanisti e sociologi a riconcepire, in una rilettura, gli spazi e i tempi magari con nuove aperture aggregative e sociali.

Si parte quindi da un concetto di base, tenere conto della comunità di prossimità, istanza necessaria riallacciare e dare un nuovo slancio e vigore aggregativo ai rapporti “umani”. Una cittadella dei “quindici minuti” raggiungibile senza ostacoli e ne incidenze ambientali.







“Il programma complessivo riguarda infatti la realizzazione della struttura scolastica, i servizi ad esso connessi come palestra, corte interna, biblioteca ed inoltre locali tecnici posti all’esterno dell’edificio e la sistemazione esterna con aree a verde, orti didattici, spazi per sport, eventi, playground intergenerazionale, parcheggio sotterraneo, pista atletica e tutte le infrastrutture necessarie” dice la sindaca.







Anche rigenerazione urbana

Non manca nel progetto, in un certo senso, anche la “rigenerazione urbana” dei plessi che verranno dismessi. “A seguito dell’apertura dei cancelli del Polo Scolastico non ospiteranno più i piccoli studenti abatesi, diventeranno sede di servizi territoriali per i quali il nostro Ente sta impegnando un importante capitale per le spese di fitto, aprendo la possibilità di spostare l’impegno di tali spese sull’integrazione dei servizi stessi” afferma Abagnale.

Il contributo degli osservatori partecipanti

Fondamentale resta il contributo “empirico” degli osservatori partecipanti: gli attori interessati. “È davvero bello sapere di studenti ed insegnanti che si incontrano con amministratori e dirigenti tecnici per mettere a disposizione reciprocamente competenze e idee. Il supporto offerto da giovani menti per giovani studenti non può che definire un progetto che risponda alle reali esigenze della futura popolazione scolastica del nostro territorio” conclude la sindaca Abagnale.

Luciano Verdoliva