Newtron Group, kit per trasformare le auto in green

Newtron Group, prima realtà europea, 100% italiana con base in Sicilia, ad essere certificata dal Ministero dei Trasporti come costruttore di sistemi di qualificazione elettrica.

L’azienda opera nel settore dell’after market automobilistico con un obiettivo chiaro: rivoluzionare la mobilità. Passione, innovazione tecnologica, rispetto per l’ambiente e per il cliente. Questi i valori attraverso i quali, quotidianamente, il gruppo opera.

In particolare le attività dei tre brand che la compongono sono improntate a sviluppare i temi della ricerca nell’ambito dell’e-mobility e dell’innovazione tecnologica mediante kit di elettrificazione di auto, veicoli commerciali e industriali ed imbarcazioni.

Newtron è il brand del gruppo che sviluppa e distribuisce i sistemi di riqualificazione elettrica ed ibrida per il mercato dell’automotive. Come? Grazie ad un kit per trasformare un’autovettura a motore termico in elettrico o ibrido. Una concreta soluzione per una mobilità a basso costo ed a zero impatto ambientale, che elimina le barriere di ingresso per i potenziali acquirenti dell’ibrido e supera gli attuali vincoli dell’ibrido “tradizionale”.

Officine Amarcord, grazie alla tecnologia Newtron, reinterpreta in chiave moderna veicoli cult, che hanno segnato la storia dell’automobilismo mondiale. Cura ogni dettaglio producendo auto uniche sul mercato: dal totale ripristino delle componenti meccaniche, telaistiche e degli impianti, alla verniciatura e customizzazione degli interni.

Newtron Sea Tech, ultima nata, ha per oggetto l’attività di ricerca scientifica, di prototipizzazione e produzione di sistemi di riqualificazione e propulsione elettrica (retrofit) per imbarcazioni. Il progetto innovativo prevede lo sviluppo di power units elettriche modulari per le imbarcazioni.

Newtron ha avviato da tempo collaborazioni con le più importanti case automobilistiche mondiali per progettare e costruire sistemi capaci di integrarsi perfettamente nel progetto elettronico e meccanico delle autovetture moderne creando una divisione a loro dedicata su cui investire per realizzare soluzioni “custom made”.