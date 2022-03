Pagani. Paolo Caiazzo per Trame Africane al teatro S.Alfonso M.De’Liguori

Paolo Caiazzo da sempre a fianco di Trame Africane e del Machaka Project torna a Pagani con lo spettacolo Terroni si nasce.

L’attore comico da sempre attento e sensibile alla questione meridionale analizza con arguzia, intelligenza, ironia e leggerezza l’altra faccia della storia di quel periodo che ha lasciato il segno sul rapporto Nord Sud per tutto il 1900 ad oggi. Tutto l’incasso sarà devoluto al Machaka Porject per partecipare e

Per info www.trameafricane.org