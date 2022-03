Pompei. Longobardi Confcommercio replica a Conforti

“Confcommercio Pompei non fa politica ma si relaziona agli amministratori locali prescelti dai cittadini”. La replica di Gino Longobardi presidente dell’associazione Confcommercio di Pompei In merito al progetto Hub commenta l’attività di tutela degli imprenditori coinvolti negli espropri e che hanno presentato ricorso sull’iniziativa urbanistica che li prevede. “Abbiamo aperto un tavolo di confronto con il Sindaco e agli assessori competenti allo scopo di prendere visione del progetto RFI. – Ha spiegato Luigi Longobardi. – Per quanto riguarda il nostro al ruolo sindacale, messo in discussione da Conforti. – Abbiamo difeso, com’è nostro compito, gli interessi commerciali, turistici e alberghieri della città e, secondo l’opinione di molti, lo stiamo facendo egregiamente”. Ha precisato Longobardi, spiegando che e se c’è ancora tempo di correggere diverse criticità di quel progetto s’interverrà a proposito, considerato che le amministrazioni precedenti (compresa la gestione commissariale) non vi hanno provveduto.

“In fase di esecuzione sono bravi tutti a salire in cattedra. – Fa notare il presidente di Confcommercio Pompei. – Noi siamo favorevoli a tutte le opere pubbliche che possono migliorare il contesto sociale e l’economia pompeiana, considerato che l’ultima opera pubblica di rilievo a Pompei l’ha realizzata Bartolo Longo ed ora non possiamo più permetterci il lusso di perdere le occasioni decisi in sede governativa o regionale come i progetti urbanistici Eav ed Hub”.

In conclusione Luigi Longobardi, presidente di Confcommercio Pompei, conferma che la strategia attuale della sua associazione è quella di collaborare con l’amministrazione locale allo scopo di rendere pedonale il centro storico della Città Moderna “Il mondo è cambiato – sostiene – ed una città turistica come Pompei non può privarsi della prospettiva di creare un centro storico pedonalizzato, vale a dire senza automobili e inquinamento ambientale. Noi siamo sicuri. – ha concluso – che la chiusura del centro storico favorirà anche lo sviluppo delle periferie dove si potranno costruire piscine, campi sportivi, alberghi, sale cinematografiche e parcheggi”.