Sant’Antonio Abate festeggia Ilaria Abagnale al Consiglio Metropolitano

Ilaria Abagnale è stata eletta al Consiglio della Città Metropolitana. In tanti lo avevano previsto, alla fine il risultato non è andato disatteso, Ilaria Abagnale, sindaco dalla “forza gentile” del comune di Sant’Antonio Abate, è stata eletta al consiglio della Città Metropolitana ottenendo quasi 3300 preferenze, un ottimo risultato in termini numerici. Con lei, eletto Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, due sindaci della provincia a sud di Napoli, che andranno a far parte della squadra di governo e che insieme al sindaco metropolitano, il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, compongono il Consiglio Metropolitano del capoluogo partenopeo. Altissima l’affluenza: hanno votato 1.446 su 1.493 sindaci e consiglieri comunali, pari al 96,85% degli aventi diritto.

Gli eletti

Questi i nomi di tutti gli eletti che lavoreranno con Gaetano Manfredi: Giuseppe Cirillo, Antonio Sabino, Giuseppe Tito, Marco Del Prete, Luciano Borrelli, Carmine Lo Sapio e Giuseppe Bencivenga, tutti del Pd. Dionigi Gaudioso, Ilaria Abagnale, Antonio Caiazzo, Sergio Colella, Giovanna Sorrentino, Giuseppe Sommese e Rosario Andreozzi tutti della lista Napoli Metropolitana. Salvatore Flocco, Salvatore Cioffi e Salvatore Pezzella della lista M5S.

Forza Italia ha eletto al consiglio Massimo Pelliccia e Salvatore Guangi. Un solo eletto per Fratelli d’Italia, Lega, Azione, Grande Napoli e lista Catello Maresca rispettivamente Giuseppe Nocerina, Domenico Alaia Esposito, Domenico Marrazzo, Luigi Grimaldi e Vincenzo Cirillo.







La festa abatese

Grandi festeggiamenti quindi nel comune abatese dove la sindaca, che tanto sta facendo per il suo territorio, ora cercherà di lasciare un segno gentile anche nel consiglio della Città Metropolitana. Tanti i messaggi di apprezzamenti e di congratulazioni che in queste ore stanno arrivando sui suoi canali social; lei senza sosta, come ha fatto dal primo giorno della sua elezione continuerà a lavorare.

Aldo Severino