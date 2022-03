Angri. Case confiscate per ospitare i profughi ucraini

Per fronteggiare l’emergenza connessa ai flussi di profughi provenienti dall’Ucraina, il Ministero dell’Interno, tramite l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla finalità organizzata, ha rappresentato ai paesi del comprensorio agro e anche la città di Angri, la necessità d’individuare spazi da destinare all’accoglienza di cittadini provenienti dal suddetto Stato.

Guarda anche S.Egidio del Monte Albino. Lavori rampa autostradale: tempi celeri (video)

La ricognizione degli immobili confiscati

L’ufficio Territoriale del Governo chiede di procedere a una complessiva ricognizione degli immobili confiscati da destinare, in tempi brevi, anche in via temporanea al suddetto scopo che consideri sia quelli proposti dai comuni sia quelli che se pure acquisiti dagli enti non hanno ancora utilizzato assegnato. L’individuazione dei suddetti cespiti, nonché la segnalazione di eventuali, necessarie azioni di funzionalizzazione degli stessi, quali attivazione delle utenze piuttosto che piccoli interventi di manutenzione, concorre a fornire al Ministero dell’Interno un quadro completo e dettagliato dei beni disponibili e della tempistica di loro utilizzo.

Angri e la revoca del bando

Anche il Comune di Angri ha risposto alla missiva del Prefetto ed eventualmente procedendo, eventualmente, a revocare il bando di assegnazione in atto dei beni confiscati.

RePOL