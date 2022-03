Pagani. Politiche sociali. La nota della consigliera Anna Rosa Sessa

Pagani. Politiche sociali. La nota della consigliera comunale Anna Rosa Sessa sui fondi destinati alle politiche sociali locali.

La nota di Sessa

Solo 248.000 euro destinati alle politiche sociali nel bilancio di previsione 2021/2023. Nonostante i proclami, dunque, l’attenzione verso le fasce deboli della città è minima e la maggioranza di governo si accontenta dei servizi che si riescono ad erogare grazie ai finanziamenti sovracomunali.

Quando ho fatto notare ciò alla maggioranza, qualcuno ha osato dire che “l’amministrazione Sessa è stata l’unica a non aver pagato Agrosolidale nel 2019”.

Ebbene sì, l’amministrazione comunale che ha retto nel 2019 non ha pagato Agro Solidale perché la maggioranza Bottone, oggi parte integrante della maggioranza De Prisco, aveva finanziato, contro ogni principio di bilancio, la somma di euro 600.000 attraverso un’alienazione di beni immobili mai avvenuta. Pertanto i soldi per pagare non c’erano perché mai incassati. Ho ricordato questa cosa e nessuno ha avuto il “coraggio” di rispondere.

Pertanto, ancora una volta, qualcuno ha tentato di mistificare la realtà, di far passare messaggi sbagliati, di strumentalizzare e, addirittura, di far tacere le opposizioni che sollevano problematiche reali. Qualcun altro, addirittura, ha richiamato in ballo storie di persone non presenti in aula al solo fine di screditare “il nemico” politico. Davvero non se ne può più di questa arroganza istituzionale.