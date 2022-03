Pompei. Lo Sapio nel nuovo consiglio metropolitano della città

E’ stato eletto il nuovo Consiglio Metropolitano di Napoli sulla base dei risultati delle votazioni che si sono concluse domenica 13 marzo alle 22. Lo scrutinio successivo ha assegnato i 24 seggi del nuovo Consiglio Metropolitano che durerà cinque anni. Hanno votato sindaci e consiglieri comunali dei 92 Comuni della provincia di Napoli.

Segue la lista dei 24 consiglieri metropolitani eletti che, con il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, formano il consiglio della Città Metropolitana di Napoli

LISTA N. 1 – Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

GIUSEPPE NOCERINO – Consigliere Comune di Somma Vesuviana

LISTA N. 2 – Forza Italia

MASSIMO PELLICCIA – Sindaco Comune di Casalnuovo

SALVATORE GUANGI – Consigliere Comune di Napoli

LISTA N. 3 – Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana

GIUSEPPE CIRILLO – Sindaco di Cardito

CARMINE LO SAPIO – Sindaco di Pompei

ANTONIO SABINO – Sindaco di Quarto

GIUSEPPE BENCIVENGA – Sindaco di Frattaminore

MARCO DEL PRETE – Sindaco di Frattamaggiore

LUCIANO BORRELLI – Consigliere Comune di Calvizzano

GIUSEPPE TITO – Sindaco di Meta

LISTA N. 5 – Grande Napoli

LUIGI GRIMALDI – Consigliere Comune di Napoli

LISTA N. 6 – Napoli Metropolitana

DIONIGI GAUDIOSO – Sindaco di Barano d’Ischia

ILARIA ABAGNALE – Sindaco di Sant’Antonio Abate

SERGIO COLELLA – Consigliere Comune di Napoli

ANTONIO CAIAZZO – Consigliere Comune di Afragola

FELICE SORRENTINO – Consigliere Comune di Poggiomarino

GIUSEPPE SOMMESE – Consigliere Comune di Somma Vesuviana

ROSARIO ANDREOZZI – Consigliere Comune di Napoli

LISTA N. 7 – Progresso e Legalità con Catello Maresca

VINCENZO CIRILLO – Consigliere Comune di Trecase

LISTA N. 9 – Lega – Con Salvini

DOMENICO ESPOSITO ALAIA – Consigliere Comune di Castello di Cisterna

LISTA N. 10 – I Territori in Azione

DOMENICO MARRAZZO – Consigliere Comune di Qualiano

LISTA N. 11 – Territori in Movimento

SALVATORE CIOFFI – Consigliere Comune di Pomigliano d’Arco

SALVATORE FLOCCO – Consigliere Comune di Napoli

SALVATORE PEZZELLA – Consigliere Comune di Giugliano in Campania

Tra i 24 eletti figura il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio che ha avuto l’appoggio compatto della sua maggioranza ade eccezione della dissidente Luisa De Angelis

