Scafati. I progetti dell’assessore Camillo Auricchio (video)

Con tanta voglia di fare e diversi obiettivi programmatici, ecco come si presenta la new entry della Giunta del Comune di Scafati Camillo Auricchio. Terza espressione del partito di Fratelli D’Italia, ad Auricchio sono state assegnate le deleghe relative alla Manutenzione, Lavori Pubblici, Patrimonio e Innovazione tecnologica, sfide molto importanti che hanno ben animato il dibattito politico in città dall’insediamento dell’Amministrazione Salvati.

Gli obiettivi

I suoi obiettivi raccontano una volontà di assistere gli uffici comunali nella grande mole di lavoro da affrontare nei prossimi mesi, ma anche la determinazione di chi vuole provare attraverso il suo ruolo in Giunta a pacificare gli ultimi attriti della crisi politica d’inizio anno.

