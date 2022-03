Scafati. Lite finita male: fratello e sorella litigano a colpi di martello.

Una lite tra familiari è scoppiata nella serata verso le 19,00 a Scafati in località Berardinetti. La lite ha coinvolto due persone di mezza età legate da vincolo familiare. I due infatti sono fratello e sorella e pare che ad avere la peggio sia stata quest’ultima in quanto colpita da una marmellata sferrata dal fratello accecato dalla rabbia.

Le indagini

Non si conoscono al momento i motivi del forte litigio che ha causato il ferimento della donna da parte del fratello. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri: risultato la sorella in ospedale e il fratello in caserma per spiegare alle forze dell’ordine il perché di questa aggressione. Incredulità tra i residenti della zona, molti dei quali, in gran segreto, sono corsi in ricevitoria.

Aldo Severino