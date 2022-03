Agro Solidale. Ancora possibili iscrizioni asilo nido San Marzano Sul Sarno

Agro Solidale avvisa che è ancora possibile accedere alle iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022 all’Asilo Nido comunale “Santa Rita da Cascia” di San Marzano sul Sarno, localizzato in via Ugo Foscolo. L’asilo dispone di n. 20 posti complessivi.

Le domande

Le domande di ammissione al servizio, compilate sull’apposito “Modello A” scaricabile dal sito web di “Agro solidale” www.agrosolidale.it o disponibile presso il Segretariato Sociale localizzato presso il Municipio di San Marzano Sul Sarno, dovranno pervenire al punto di Segretariato Sociale di “Agro Solidale”, presso il Municipio di San Marzano Sul Sarno, o all’Ufficio Protocollo di “Agro solidale”, sito in Pagani, Via Pittoni, 1 o via PEC all’indirizzo agrosolidale@pec.it, o via email all’indirizzo info@agrosolidale.it, entro il 31 Marzo 2022.