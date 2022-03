Pompei. Panchine nuove a piazza Bartol Longo

La riqualificazione di Piazza Bartolo Longo ha richiesto l’installazio9ne di panchine nuove per restituire funzionalità e ordine al centro di Pompei.

L’amminiostrazione comunale con l’occasione ha annunciato sui social che si tratta di interventi che proseguiranno in un quadro più generale di straordinaria e ordinaria manutenzione dell’intero territorio, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici della nostra Città come preziosi punti di aggregazione per i cittadini. I primi interventi di questo tipo vanno a sanare una situazione di abbandono dell’arredo urbano, con panchine spesso inutilizzabili perché deteriorate dal tempo o danneggiate. Il nostro impegno proseguirà in questa direzione di volta in volta quando sarà indispensabile per consentire ai cittadini di vivere appieno gli spazi pubblici. Ora dalle paeiferia fanno sapere che le panchine non ci sono mai state e parte un invito urgente al sindaco Carmine Lo Sapio per sapere quando saranno arredati i centroi di aggregazione all’aperto di Messigno, Fontanelle, Ponte, Nuovo, Pompe Izzo, Mariconda. Moregine, Crapolla, via Nola na e Tre Ponti.