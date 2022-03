Sarno. Croce Rossa: tamponi gratuiti per lavoratori e studenti

Tamponi antigenici rapidi e gratuiti presso le sedi di enti pubblici, aziende, forze dell’ordine, scuole. A partire dalla prossima settimana i volontari della Croce Rossa di Sarno effettueranno screening presso le sedi di chi avrà bisogno di accertare possibili contagi.

Il servizio

Il comitato della Croce Rossa di Sarno, a partire dal primo febbraio, ha assunto l’impegno di effettuare i tamponi antigenici rapidi – in via completamente gratuita – ai cittadini che ne fanno richiesta. Un impegno dedicato ad alleviare le limitazioni derivanti dal contagio e ad eliminare il carico economico derivante dalla necessità di effettuare i tamponi, e soprattutto a supportare le famiglie e le persone più vulnerabili e con maggiori fragilità. Questo importante e utile servizio è stato reso possibile grazie all’impegno del Comitato Regionale CRI e ai volontari di Sarno e Scafati che hanno assicurato il loro impegno nei week end programmati.

Per estendere questa opportunità e renderla disponibile là dove insistono comunità di ogni tipologia, il comitato di Sarno, per primo, ha organizzato la possibilità di effettuare i tamponi direttamente presso i luoghi nei quali si rende necessaria la contestuale presenza di un numero consistente di persone per motivi di lavoro, studio, divertimento, salute. Dal prossimo 22 marzo, infatti, il Comune di Sarno e gli altri Uffici pubblici, le scuole, le aziende, le forze dell’ordine, le chiese, gli oratori potranno richiedere l’effettuazione dei tamponi direttamente in sede nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità a seguito di presunti o accertati singoli contagi. Basterà contattare i volontari CRI di Sarno telefonando allo 081.3995530 o al cellulare 392.9593687 per richiedere i tamponi presso le proprie sedi senza alcun addebito.







La mission

“La nostra attività è quella di assistere quotidianamente la nostra comunità nella lotta contro il Covid così come abbiamo fatto nei week end del mese di febbraio e marzo, periodo nel quale abbiamo effettuato oltre 350 tamponi antigenici rapidi, caricando i risultati sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania – afferma Giovanna Cascella, referente della sede del comitato CRI di Sarno. Grazie all’impegno dei volontari che hanno assicurato la loro disponibilità, abbiamo permesso a tanti concittadini la possibilità di verificare il possibile contagio al Covid alleviando così l’impatto sulla mobilità e sul lavoro derivante dall’incertezza del contagio stesso. Continueremo a farlo in maniera completamente gratuita perché è necessario azzerare l’onere economico che grava su ogni cittadino nell’effettuare i necessari controlli. L’esito dei tamponi sarà, come fatto fino ad oggi, direttamente inserito nella piattaforma Ministero della Salute ai fini del rilascio della relativa certificazione prevista dalla legislazione in vigore”.







I primi tamponi

La settimana scorsa 45 alunni della scuola media G. Baccelli di Sarno, prima di essere coinvolti in un lavoro in gruppo, hanno effettuato il tampone presso la sede scolastica dando così il via al nuovo progetto della Croce Rossa di Sarno che consentirà di effettuare lo screening antigenico gratuito presso le sedi di chi avrà bisogno di accertare possibili contagi. La scuola media è stata la prima sede dove i volontari della CRI hanno allestito una specifica postazione mobile per effettuare i tamponi e inserire immediatamente i risultati nella piattaforma Sinfonia della Regione Campania.