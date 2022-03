Scafati. Ferita a martellate dal fratello: “ho perso la testa”. L’uomo è stato arrestato

Esasperato dall’ennesima lite, prende un martello e colpisce alla testa la sorella, riducendola in fin di vita. Finisce in tragedia una lite tra fratelli in via Poggiomarino, nei pressi dell’incrocio con Sant’Antonio Vecchio. Sono le nove di ieri mattina quando la donna, P.M.C. di 59 anni, comincia a discutere animatamente con il fratello, di appena un anno più grande. Dalle parole ai fatti, la discussione precipita e l’uomo, impugnando un martello, si scaglia contro la sorella, ferendola gravemente alla testa. La donna cade a terra priva di sensi, in un bagno di sangue e la testa squarciata. Ad allertare i soccorsi sono i familiari e i vicini, accorsi sul posto a seguito delle grida dei due.

Cattivi vicini

Fratello e sorella abitano entrambi a pochi metri di distanza. Agli occhi dei sanitari del 118, accorsi immediatamente, la situazione appare subito grave. La donna non è cosciente, è a terra e presenta profonde ferite alla testa. Viene portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore. Le sue condizioni sono disperate, i medici la portano subito in sala operatoria sottoponendola ad un delicato intervento chirurgico onde limitare i danni di quelle martellate. La prognosi resta riservata e la sua vita appesa ad un filo. Poco dopo la lite, il 60enne, incensurato, si presenterà spontaneamente ai carabinieri della locale tenenza di via Oberdan. L’uomo, visibilmente scosso per l’accaduto, racconterà ai militari di una lunga storia di litigi e incomprensioni con la sorella.







Lo sfondo della tragedia

Sullo sfondo ci sarebbero dissapori legati ad una eredità contesa. “Ero stanco, ho perso il controllo”, le parole del fratello. Le indagini sono in corso, l’uomo è stato tratto in arresto, in attesa di essere sentito dal magistrato di turno, il dottor Roberto Lenza della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Sul suo capo pende l’accusa di tentato omicidio. La sua posizione è legata alle condizioni di salute della sorella. Le indagini, affidate ai carabinieri di Scafati guidati dal tenente Gennaro Vitolo, dovranno far luce non solo sui motivi che hanno armato la mano del 60enne, ma soprattutto sulla dinamica del ferimento, per accertare se il martello sia stato impugnato a seguito di un raptus di follia, o peggio ancora ci fosse stata premeditazione.











Il contesto

La zona, periferia ovest della città, appena pochi giorni fa fu scossa da un altro episodio di violenza a danno di una donna. A un centinaio di metri dal luogo della tragedia, una 64enne scafatese fu picchiata e trascinata di forza a terra, dall’auto che guidava. A colpirla fu un altro automobilista, irritato, pare, per una precedenza non data. Fu solo grazie all’intervento dei commercianti e dei passanti del posto che la donna riuscì a cavarsela con ferite superficiali e dieci giorni di prognosi. L’uomo è stato poi identificato a denunciato.

Adriano Falanga