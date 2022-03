Scenari Pagani. In scena “Caini” di Mario De Masi.

Nell’opera prodotta dal Teatro di Napoli, spicca la partecipazione dell’attore paganese Alessandro Gioia.

Un appuntamento da non perdere

Venerdì 18 marzo, alle 21,00, nell’Auditorium del Centro Sociale di Pagani, sarà di scena la compagnia “I PESCI”, con l’opera “Caini”, progetto vincitore della prima edizione del “Premio Leo De Bernardinis” per artisti e compagnie campane under 35.Una rappresentazione del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale in coproduzione con “I PESCI” e in collaborazione con l’Asilo “Ex Asilo Filangieri” di Napoli. La regia e la drammaturgia sono dell’avellinese Mario De Masi.

Un ottimo lavoro d’insieme

Gli attori sono: Alice Conti, Alessandro Gioia, Giulia Pia, Fiorenzo Madonna, Antonio Stoccuto; elementi di scena Marino Amodio, costumi Anna Verde, disegno luci Desideria Angeloni, disegno sonoro Alessandro Francese, assistente alla regia Serena Lauro, fotografo Marco Ghidelli. “Caini” è un lavoro di gruppo nato nel 2020 che si è sviluppato in rete e in continua ibridazione, tra gli altri, con la consolidata realtà de L’Asilo, anche con diversi laboratori e stage, e che sta raccogliendo riconoscimenti importanti.

L’attore paganese Alessandro Gioia

Tra gli attori spicca il paganese Alessandro Gioia, il cui cammino formativo teatrale inizia nel 2003 presso il Dams di Bologna dove consegue prima la laurea triennale e poi la laurea magistrale. In questo periodo si forma frequentando laboratori e stages condotti da riconosciuti maestri della scena tra cui Wanda Monaco, Giuliano Scabia, Claudio Longhi, Marco Manchisi, Matteo Belli, Marco Sgrosso, Julia Varley. Nel 2018 consegue il diploma di doppiatore cinematografico presso la Voice Art Dubbing. Nello stesso anno lavora come mimo nell’opera “Così fan tutte”, una produzione del Teatro di San Carlo di Napoli con la regia di Chiara Muti e diretta da Riccardo Muti.

L’invito sui social

E’ lui che dai suoi profili social dice: “Per me sarà assai speciale, perché sono paganese e perché credo che “Scenari Pagani” sia un avamposto culturale di alta qualità in un territorio nel quale poche realtà riescono ad esistere e resistere per così tanti anni. Sarà un onore andare in scena in tale contesto, nella mia terra”.

Aldo Severino