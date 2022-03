Angri. Case confiscate per profughi ucraini. La richiesta di “Progettiamo”

Angri. Case confiscate per i profughi ucraini. La nota dei Consiglieri comunali di "Progettiamo per Angri

Case confiscate per i profughi ucraini. La nota dei Consiglieri comunali di “Progettiamo per Angri: Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara

La nota

Richiesta di sospensione avviso pubblico per l’assegnazione a enti no profit di beni confiscati e predisposizione di un piano d’accoglienza profughi Ucraini come nota ricevuta da Partito Democratico di Angri.

Come gruppo consiliare “Progettiamo per Angri” in conseguenza dell’aggravarsi del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, e attenendoci alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre prossimo, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

Censire gli immobili disponibili

Con riferimento all’attività di accoglienza, e, dunque, al generale principio di “leale collaborazione tra i livelli di governo interessati”, in questa fase va favorito il massimo coinvolgimento degli Enti locali acquisendo dai Sindaci la disponibilità di strutture e soluzioni alloggiative idonee. La prefettura di Salerno ha già avviato un censimento dei beni confiscati che possano essere destinati in tempi brevi, in via temporanea, per accogliere cittadini ucraini.

I beni comunali

ll Comune di Angri è in possesso di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati al Comune stesso, rientranti, quindi, nel suo patrimonio indisponibile e non utilizzati per fini istituzionali ma oggetto di un avviso pubblico per l’assegnazione ad enti no profit ancora in fase di espletamento, per questo chiediamo al Sindaco di Angri: di avvalersi della facoltà dell’Amministrazione di sospendere la procedura in corso e mettere a disposizione della Prefettura gli immobili in oggetto, per il tempo necessario a far fronte alla crisi umanitaria in corso; di invitare i componenti delle commissioni consiliari Pari Opportunità e Servizi Sociali a calendarizzare degli incontri finalizzati a prevedere un piano di accoglienza adeguato all’emergenza in corso.