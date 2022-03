Angri. Resta ancora chiuso il tratto in località Pagliarone

Proroga per la chiusura temporanea al transito veicolare di via Giovanni XXIII, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della rampa autostradale di uscita in località Pagliarone. La proroga è stata estesa fino al prossimo 15 aprile e prevede la sospensione temporanea del divieto di Transito per autocarri superiori a 3,5 t su via Adriana nel tratto compreso tra Via Giovanni XXIII (Sant’Egidio Monte Albino) e Via Badia (direzione Est-Ovest).

Divieto temporaneo

Il divieto temporaneo di sosta e di fermata h24 ambo i lati con rimozione, in via Badia e via Santa Lucia. La sospensione temporanea del divieto di Transito per autocarri superiori a 3,5 t su via Badia e Via S. Lucia (direzione Sud -Nord).