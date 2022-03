Covid. Da Maggio addio al Green Pass e le varie restrizioni

Dal 1 Maggio in Italia non servirà più il Green Pass. Il paese si avvia verso la normalità tanto che dal 31 Marzo termina lo stato d’emergenza con annesse tutte le restrizioni che prevedeva. Da quella data in poi decade il Comitato Tecnico Scientifico e la struttura del commissario straordinario. Sarà introdotta un’unità operativa dedicata, afferente al Ministero della Salute, per accompagnare questa fase transitoria.

Già a partire dal 1 aprile non sarà necessario esibire il certificato verde su i mezzi di trasporto inoltre la capienza negli stadi tornerà al 100 %. Per quanto riguarda invece l’uso del Green Pass sul luogo di lavoro basta esibire anche un certificato rilasciato tramite un tampone veloce.