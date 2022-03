Pagani. Enza Fezza: la SAM un sconfitta per De Prisco (video)

Pagani. Opposizione coesa in questa fase politica nella città. Un osservatorio politico che faccia da pungolo all’azione amministrativa







Pagani. Enza Fezza: la SAM un sconfitta per De Prisco

Opposizione coesa in questa fase politica nella città di Pagani. Un osservatorio politico che faccia da pungolo all’azione amministrativa che vede riunita tutta l’opposizione consiliare e che da alcune settimane fa le pulci all’amministrazione De Prisco dall’ordinario alla previsione dei grandi progetti futuri. Ne parla Enza Fezza.

La SAM nel mirino

Sotto la lente è quindi finita l’ex ASPA attuale SAM la società in house per la gestione della raccolta rifiuti in città da tempo al centro di accese polemiche.

Il servizio è di Maria Paola Iovino