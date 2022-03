Perseguita l’ex e diffonde sue foto dal contenuto sessuale. Lei lo denuncia e nel casertano 29enne viene arrestato

Lasciato dalla compagna, ha iniziato a tempestarla di messaggi e a pedinarla, fino a inviare alla sorella della ragazza foto di quest’ultima dal contenuto “sessualmente esplicito”, minacciando di pubblicarle sui social. È quanto contestato a un 29enne di San Felice a Cancello in provincia di Caserta, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato e condotto in carcere su ordine del GIP del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di stalking e diffusione illecita d’immagini sessualmente esplicite.

Indagine lampo

L’indagine è stata molto veloce; la vittima ha presentato denuncia il 24 febbraio scorso alla Polizia di Stato, e cosi’ sono partiti gli accertamenti coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli inquirenti hanno verificato che le accuse della ragazza erano serie e attendibili, in particolare analizzando i messaggi dai toni minacciosi e morbosi inviati dal 29enne e acquisendo testimonianze tra parenti e amici della vittima; è poi emerso il tentativo di ricatto posto in essere dal giovane con le foto inviate alla sorella dell’ex compagna. Per il 20enne è cosi’ scattato il carcere.

ANSA