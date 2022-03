Pompeii. Al restauro la terza piroga di Longola

E’ partita l’8 marzo l’attività di restauro della piroga di Longola, villaggio protostorico perifluviale sito nel comune di Poggiomarino, nell’ambito di un accordo tra il Parco Archeologico di Pompei, il Centro MUSA (Musei delle Scienze Agrarie) e il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzato al progetto di valorizzazione e conservazione dei reperti lignei e della piroga (altre due sono conservate a Boscoreale) provenienti dal sito di Longola.

L’accordo prevede anche l’allestimento museografico dei reperti del sito presso le Sale Stuccate del Piano Nobile della Reggia di Portici, in corso di restauro architettonico e destinate all’allestimento degli spazi espositivi definitivi del MUSA.

La piroga di Longola nella sua forma tipica del Lontro (imbarcazione utilizzata sul fiume Sarno) si configura come reperto unico, così come gli altri numerosi reperti lignei recuperati dal sito, in quanto l’acqua che ha sempre caratterizzato la vita del villaggio, ha consentito la straordinaria conservazione di questi materiali deperibili delle abitazioni e delle infrastrutture, costituendo un eccezionale dossier per indagini dendrocronologiche, archeobotaniche e archeozoologiche.

Il complesso lavoro di restauro della piroga, a cura di restauratori specializzati nel restauro del legno, durerà circa un anno.

Le associazioni Terramare 3000 di Poggiomarino sperano in un finanziamentp PNRR per la costruzione di un museo locale presso il Parco archeo-fluviale di Longola che dovrebbe essere arredato proprio con i reperti in fase di restauro