Scafati. Donna presa a mertellate: peggiorano condizioni

Restano critiche le condizioni di P.M.C. la 58enne presa a martellate in testa dal fratello. L’uomo, P.A. di un anno più grande, si trova attualmente agli arresti presso il carcere di Fuorni, in attesa di essere sentito dal pubblico ministero Roberto Lenza, titolare delle indagini, della Procura di Nocera Inferiore. Libero professionista e incensurato, il 59enne si è presentato spontaneamente ai carabinieri della locale tenenza poco dopo aver commesso il fatto.

La testimonianza

“Ho perso la testa e l’ho colpita” ha raccontato in stato di agitazione ai militari. Sullo sfondo liti e incomprensioni con la sorella per quella proprietà che hanno ereditato dai genitori in via Poggiomarino, zona Berardinetti. I carabinieri hanno raccolto ogni elemento utile alle indagini, sentito una decina di persone e visionato i filmati dei sistemi di video sorveglianza presenti. Qui si vede l’uomo arrivare prima della donna, che lo raggiungerà (non è chiaro se avessero un appuntamento) qualche minuto dopo in bicicletta. Sono da poco passate le nove di martedi mattina. I due cominciano a discutere, e si spostano in una zona d’ombra non coperta dalle telecamere.







Il dramma

Pochi attimi e succede il peggio. L’uomo si avventerà con un martello in mano sulla sorella, colpendola più volte alla testa, sfondandole il cranio. La scena che si presenterà davanti ai soccorritori accorsi a seguito delle urla provenienti dal cortile, si presenta subito critica. La donna è riversa a terra esanime in un lago di sangue. Sarà trasportata d’urgenza dal 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore e subito sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico alla testa. Le sue condizioni sono critiche. Soltanto nelle prossime ore i sanitari potranno capire la portata dei danni riportati. Resta intubata e in coma, ricoverata in terapia intensiva.











Il contesto

L’episodio ha scosso l’intera zona, situata alla periferia di Scafati, in via Poggiomarino, tra i Berardinetti e Sant’Antonio Vecchio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, molto noto in zona e incensurato, era sostanzialmente un professionista come tanti, sposato e con figlio. Tra i primi ad accorrere anche la moglie, visto che i germani abitano poco distanti. Le liti per quelle proprietà condivise non erano però rare, e quella mattina l’ennesimo diverbio è sfociato in tragedia. L’accusa è di tentato omicidio, resta da capire se dietro ci fosse premeditazione o il tutto sarebbe conseguenza di un raptus di follia, così come il 59enne avrebbe raccontato ai carabinieri. Il martello usato come arma contro la sorella sarebbe stato raccolto su posto, avendo l’uomo nella sua disponibilità attrezzi ad uso agricolo con i quali governava un pezzetto di terra adiacente. La sua posizione potrebbe però aggravarsi nelle prossime ore, soprattutto in virtù delle delicate condizioni di salute dalla sorella, non sposata.

Adriano Falanga