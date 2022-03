Scafati. Dipendenti comunali infedeli, condannati a restituire quasi 100mila euro

Dovranno restituire al Comune di Scafati quasi centomila euro sottratti indebitamente dalle casse comunali. Arriva la scure della Corte dei Conti per i due ex dipendenti di Palazzo Mayer, accusati di aver sottratto la somma di 112.400 euro con artifizi illegali. I due, F.G. di 55 anni e F.S. di 54, un commercialista e un consulente, avrebbero approfittato della loro posizione di utilizzatori del sistema di contabilità del Comune, per alterare i dati riferiti ai redditi da loro stessi percepiti e creare a loro vantaggio un indebito e fittizio credito di imposta, fatto poi confluire nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2009-2010 e 2011. La vicenda nasce nel 2016, a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, nucleo di Polizia tributaria di Salerno, su denuncia prodotta dall’allora responsabile economico finanziario, dal sindaco e dal direttore del disciolto Piano di Zona S1, nei confronti dei due ex collaboratori. A porre fine al marchingegno che durava da tre anni, fu l’Agenzia delle Entrate che chiedeva delucidazioni in merito ai modelli 770 presentati per le annualità in questione. Le successive verifiche portarono alla luce le condotte illecite. I professionisti furono assunti in virtù di un contratto di collaborazione co.co.co per il supporto alle attività amministrative del Piano di Zona, di cui scafati era ente capofila. Il sistema adoperato era piuttosto semplice, attraverso le loro credenziali di accesso al sistema gestionale comunale, i due inserivano in alcuni mandati di pagamento dell’ente, ritenute previdenziali e assistenziali fittizie, che l’ente versava successivamente all’Erario a loro favore. Tale fraudolento meccanismo avrebbe consentito le creazione, a vantaggio dei due dipendenti infedeli, di crediti di imposta per un totale di oltre 112 mila euro. Nel 2018 la Procura regionale della Corte dei Conti, dispose nei riguardi dei due un provvedimento di sequestro conservativo di denaro e immobili di proprietà per l’intera. Avendo nel tempo il Comune di Scafati recuperato una parte di questi soldi, la Corte dei Conti, con sentenza 200/2022 emessa dalla sezione giurisdizionale regionale per la Campania, ha condannato F.G. al pagamento di 30mila euro, e F.S. al pagamento di 56.200 euro, oltre spese e interessi. Spetta adesso al Comune di Scafati attivare le procedure per recuperare il credito. Nello stesso procedimento era finito nei guai anche l’ex ragioniere capo dell’ente, E.G, accusato di non aver vigilato sull’operato dei due collaboratori furbetti. La stessa sentenza lo ha però assolto per mancanza di prove oggettive sulla sua eventuale colpa.

Adriano Falanga