Scafati. Michele Russo: interrogativi e ombre sul RUEC (video)

Il Regolamento urbanistico edilizio comunale approvato nell’ultimo consiglio comunale pone seri interrogativi per Michele Russo capogruppo consiliare di “Insieme per Scafati”. Attenzione negativamente puntata sul regolamento che costituirebbe per il gruppo “Insieme per Scafati” un vero e proprio strumento di cementificazione e deregulation urbanistica.







Modello di sviluppo per la città

Il RUEC, che stabilisce il come costruire, dovrebbe seguire l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale, che invece stabilisce il come, e cioè il modello di sviluppo della città. L’analisi di Michele Russo.

Il servizio è di Aldo Severino