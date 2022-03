Angri. Comune: carenza personale, l’interrogazione di “Progettiamo”

Carenza di personale e pianta organica. I consiglieri comunali del gruppo “Progettiamo per Angri”: Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria e Vincenzo Ferrara hanno presentato una interrogazione consiliare circa “l’articolazione della struttura organizzativa degli uffici comunali” nella quale “veniva definita la ricognizione delle eccedenze di personale, l’aggiornamento della dotazione organica e la programmazione del fabbisogno triennale 2021/2023”. Un organico ormai palesemente ridotto al minimo conseguenza anche del pensionamento di diverse unità lavorative hanno raggiunto il limite di età tanto da determinare, già da tempo, diversi disservizi alla cittadinanza.

La preoccupazione per la situazione

I consiglieri, nell’interrogazione prodotta, hanno manifestato la preoccupazione per il concreto rischio d’interruzione, nell’imminenza, di alcuni servizi demografici essenziali e delle attività di back e front office previste per il SUAP. Ma è la complessità dell’emergenza che preoccupa i consiglieri di “Progettiamo” che fanno una dettagliata ricognizione dei vuoti di organico. In evidenza anche le criticità manifestate dallo sportello unico edilizia, che impiega non meno di due anni per il rilascio di permessi a costruire, a causa della ridotta presenza di personale addetto e per lo più impiegato part time.







La mappa delle criticità

Anche le attività di vigilanza urbanistica e controllo del territorio non sempre vengono garantite con continuità. Carenze storiche si riscontrano per il personale di Polizia Locale che conta i due terzi in meno del fabbisogno necessario, un comando non più in grado di garantire livelli minimi di vigilanza e controllo del territorio. Sono in emergenza anche i settori servizi finanziari e fiscalità locale, cuore delle attività di programmazione dell’ente, che rischiano di non garantire più nemmeno l’ordinario, dovendo far fronte alla poca dotazione organica e, anche qui, all’imminente pensionamento di ulteriori unità lavorative. Analoga situazione di stallo per la dotazione organica assegnata alla UOC Servizi sociali, scolastici, sport, cultura e spettacolo già da diverso tempo attenzionata per i numerosi disservizi causati, e in particolare, per il ritardo dell’erogazione dei benefici rivolti ai meno abbienti. Lamenta penuria di personale la dotazione organica assegnata alla UOC Lavori pubblici, ambiente e patrimonio.

















L’interrogazione

Alla luce di questa situazione il gruppo “Progettiamo per Angri” ha chiesto al sindaco e all’amministrazione comunale le modalità di risoluzione di “tale emergenza non più rinviabile” e di “come intendono provvedere a evitare l’interruzione di servizi pubblici essenziali, in particolare quelli Demografici, Polizia locale e Servizi Sociali; i motivi per i quali, alla luce dell’emergenza in corso, non si procede ad attivare progetti di stage formativi anche presso altre Unità Operative Complesse così come disposto per la UOC Avvocatura e/o tirocini per l’abilitazione alla libera professione per mezzo di convenzioni con i rispettivi ordini”.

Luciano Verdoliva