Scafati. Attentato incendiario ai veicoli: s’indaga

Scafati. Attentato incendiario ali veicoli: s’indaga

Due auto incendiate in appena sette mesi, scatta l’inchiesta. Erano da poco passate le sei di ieri mattina quando un primo scoppio, poi un secondo più forte, hanno attirato l’attenzione dei residenti di via Nazario Sauro, in pieno centro storico cittadino. Ai loro occhi una Opel Meriva in fiamme, parcheggiata nei pressi dell’incrocio con via Cesare Battisti, dove abita il proprietario, un meccanico 39 enne incensurato.

L’allarme immediato

Immediato l’allarme, e sul posto giungono i Vigili Del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore con i carabinieri della locale tenenza. L’auto è andata completamente distrutta, resterà soltanto la carcassa in metallo, mentre fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. Al proprietario non resterà che raggiungere la vicina tenenza dei carabinieri per sporgere denuncia. Dai rilievi effettuati dai caschi rossi non è accertato l’eventuale dolo, non essendoci tracce di esplosivi, taniche di liquido infiammabile o qualsiasi altro elemento che possa aver innescato l’incendio. Molto probabile che i due scoppi avvertiti dai residenti siano dovuti ai vetri o alle gomme esplose.

Zona priva di video controllo

La zona purtroppo non è coperta da telecamere di sorveglianza, pubbliche o private, che possano aver registrato immagini utili alle indagini. Il dolo però, seppur non confermato, non può essere escluso, considerato che il 39enne ai carabinieri, confermando l’assenza di minacce ricevute, ha ricordato che è la seconda volta che subisce l’incendio della propria auto. Era infatti fine luglio dello scorso anno quando a finire bruciata fu una Renault Modus, parcheggiata non lontano, su corso Nazionale. In questa occasione però le telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale adiacente mostrarono ai carabinieri un uomo che in sella ad una moto si avvicinava all’auto, dandole fuoco.







La vittima del dolo

Sposato con figli, la famiglia del meccanico è molto nota in zona. Abitano nel centro storico, meglio noto come quartiere “Vetrai”, da anni. Persone ritenute tranquille, lontano da ambienti criminali, circostanze che spingono gli inquirenti a scartare la pista della criminalità organizzata, focalizzando l’attenzione verso la vita privata e professionale dell’uomo. Forse una vecchia ruggine con qualcuno, o una lite mai dimenticata. Saranno soltanto le indagini avviate dai militari di via Oberdan, coordinati dal tenente Gennaro Vitolo, a fare luce sulla vicenda. La denuncia è contro ignoti, non avendo il proprietario della Meriva accusato nessuno in particolare.

Adriano Falanga