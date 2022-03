Scafati. Lavori allo sgrigliatore: una soluzione per il Sarno? (video)

Passare ai fatti e concludere una serie d’iniziative nel giro di un anno che sappiano impattare in maniera importante sulle problematiche relative al Fiume Sarno. Così si è espresso il vicegovernatore Fulvio Bonavitacola nonché assessore all’Ambiente della Regione Campania all’interno del momento d’inizio dei lavori di realizzazione a Scafati delle barriere di trattenuta dei rifiuti di tipo urbano all’interno del Sarno. Gli strumenti infrastrutturali che verranno installati aiuteranno a diminuire il flusso di rifiuti perlopiù residenziali all’interno di tutto i corsi dei canali. Un’opera quanto mai fondamentale che incide tanto anche sul rischio di deposito continuo di rifiuti e materiali pericolosi sugli argini, con la conseguente necessità di continui dragaggi.

I presenti

Al momento di presidio hanno partecipato anche i sindaci di Scafati Cristoforo Salvati e di San Marzano Carmela Zuottolo, oltre che del presidente del consiglio comunale di Angri Massimo Sorrentino e del consigliere regionale Nunzio Carpentieri. L’opera è momento per i presenti poi di discutere del futuro dell’area idrogeologica, in particolare quella che riguarda il Controfosso destro del Fiume Sarno e la realizzazione del progetto Piccolo Sarno.







Gli interventi

Tanti sono infatti gli interventi richiesti dai vari rappresentanti dei tre comuni limitrofi, da un piano serio e programmatico di dragaggio degli argini dei canali fino a temi più ingenti quali le esondazioni frequenti a ridosso del ponte di via Marconi e a Piazza Garibaldi. Per quanto riguarda il ponte al confine tra i comuni di Angri e San Marzano sul Sarno è stato previsto l’abbattimento dell’opera, colpevole di essere un elemento urbanistico che stravolge le capacità idrauliche dell’area. Su Piazza Garibaldi le richieste del Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati sono ormai storiche e precisate, e parlano di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Rio Sguazzatorio e di completamento di una serie di lavori a cui appartiene anche la costruzione di barriere iniziata in questi giorni.















Bonavitacola

“Stiamo mettendo in campo una serie di interventi per affrontare il tema del progetto del Grande Fiume Sarno e da un altro lato completare il collettamento dei reflui per spedirli in sicurezza al depuratore. Questo per aumentare la qualità dell’acqua e riprendere una risorsa idrica fondamentale per il territorio” sono le parole dell’assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, che riprende poi il tema delle esondazioni “Vanno risolte a monte prevenendo fenomeni di rischio idrogeologico, ma va anche data maggior possibilità di gestione del flusso idrico al fiume, che significa quindi compiere opere di dragaggio e di sistemazione degli argini.”. La prossima data in calendario è quella di fine Settembre, periodo nel quale i responsabili degli uffici tecnici della Regione Campania hanno stimato verrà conclusa l’opera di abbattimento di Ponte Marconi, che dovrà essere poi ricostruito per non isolare San Marzano dal traffico commerciale su ruota.

Il servizio è di Alfonso Romano