Pagani. Lavori sulla ex Statale 18 tra Via Mangioni e Via Macinanti. C’è l’interrogazione, dei consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa

Pagani. Lavori Via Mangioni. Interrogazione di Sessa e Calce

Lavori sulla ex Statale 18 tra Via Mangioni e Via Macinanti. C’è l’interrogazione, con risposta orale e scritta, dei consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa.

I punti dell’interrogazione

Nell’interrogazione si mette in evidenza come da “contratto d’appalto la consegna dei lavori parziali alla Statale 18 dovrebbe avvenire il 19 aprile per poi proseguire entro maggio” e “che la ditta appaltatrice deve fare una serie di lavori come la sistemazione di una cabaletta idraulica su Via Mangioni, una rotatoria tra Via Mangioni e Via Macinanti, la riconfigurazione delle aree di sosta lungo il centro sociale” lavori che potrebbero incidere sui tempi di consegna, quindi Calce e Sessa chiedono di sapere: “quando saranno conclusi i lavori e consegnati alla città; se tutti i lavori, compresi anche quelli nella relazione del funzionario istruttore, sono stati realizzati”.

RePOL