Pompei. La devozione di Bartolo Longo per San Giuseppe

“San Giuseppe era pronto a servire tutti. Dal momento che San Giuseppe fu capo della famiglia, non appartenne più a sé. Egli è tutto per Gesù, tutto per Maria! È necessario accompagnare Maria in casa di Elisabetta? Condurla a Betlemme? Egli è pronto. Bisogna che si fugga in Egitto? Egli è pronto. Deve modificare il suo modo di vivere, ritornare a Nazareth, quando vorrebbe restare a Gerusalemme? Eccolo pronto a tutto. Sii il mio modello, San Giuseppe, fa’ che io sia tutto offerto prima a Dio, poi al mio dovere, all’ubbidienza, alla carità; e che non mi faccia mai pregare per rendere un servigio. Prega, caro Santo, che Dio mi dia forza per sacrificarmi per gli altri”. (Beato Bartolo Longo)

Condividiamo l’immagine della statua di San Giuseppe, appartenuta al Beato Bartolo Longo e oggi custodita nella Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Pompei. La bella comunità guidata dal parroco don Sebastiano Bifulco celebra quest’anno i cinquant’anni dalla sua fondazione.