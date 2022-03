Scafati. Alfonso Rianna: tutelare i dipendenti comunali (video)

L’amministrazione Salvati deve attivarsi subito per consegnare quanto prima i meritati bonus pasto serali agli agenti del Comando di Polizia Locale di Scafati. Questo è il concetto fondamentale che ha animato Alfonso Rianna, Coordinatore degli enti locali della CGIL FP provinciale, nell’ultima interlocuzione avuta tra il sindacato e il primo cittadino della città scafatese.







Negli scorsi giorni infatti è stata denunciata la situazione d’importante ritardo da parte degli uffici tecnici nello svolgimento delle pratiche finalizzate all’accreditamento di un bonus sul quale è intervenuto favorevolmente anche il Consiglio di Stato attraverso diverse sentenze simili.

Un tavolo tecnico

Non solo, argomenti di discussione anche le questioni annuali che vivono i dipendenti, dalle verticalizzazioni fino ai fondi dedicati. Il tutto ora si scioglierà in un prossimo tavolo tecnico organizzato per il 22 Marzo, giornata nel quale si vorranno risposte chiari su questi temi per evitare momenti di mobilitazione.

Il servizio è di Alfonso Romano