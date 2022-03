Angri. Al via “Angri Città d’Arte” il cartellone della Pro Loco

Angri. Proloco. Arte, spettacolo, cultura, teatro, visite guidate, mostre e tanti appuntamenti per la nuova stagione di eventi

Stasera sarà presentato il libro di poesie “Tentativi di poesia attraverso me” di Rosario Cascone, già comandante della Polizia Locale di Angri.

Un ricco calendario di eventi

Angri. Arte, spettacolo, cultura, teatro, visite guidate, mostre e tanti appuntamenti che saranno proposti ad Angri per cercare di bissare il successo e i tanti consensi ottenuti con la prima edizione di “Angri Città d’Arte”. L’inizio è per oggi, che solitamente corrisponde al primo giorno di primavera, ma è anche la giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e pure la giornata mondiale della poesia.

Le poesie di Rosario Cascone

La Pro Loco di Angri ha voluto condividere l’inizio delle attività con Rosario Cascone, già comandante della Polizia Locale di Angri, che ha scritto un libro pieno di sentimenti ed emozioni. “Tentativi di poesia attraverso me” oltre cento poesie raccolte in una pubblicazione a cura del Centro Iniziative Culturali.

Gli ospiti della presentazione

All’incontro di presentazione dell’opera che si terrà presso il Palazzo Doria, nella sala ex pinacoteca alle ore 18,30, saranno presenti oltre l’autore Rosario Cascone, la scrittrice Antonella Grimaldi, autrice della prefazione e Luigi Montella docente di Letteratura Italiana e di Filologia dell’Università del Molise.

Previsti i saluti del presidente Pro Loco Angri Aldo Severino, di Luigi D’Antuono presidente del Centro Iniziative Culturali e di Giuseppina D’Antuono nominata da poco dal Sindaco Cosimo Ferraioli Assessore alla Cultura. Alcune poesie del testo saranno lette da Giovanni D’Andretta e Salvatore Grimaldi dell’Associazione il Ponte.

A fine presentazione ci sarà un “petite buffet”, a cura del Mojo Drink Food & Rooftop di Angri.

Il programma dettagliato dell’intero cartellone sarà presentato a breve.

Rosa Doberdò