Lucia Vuolo. Attrattività Borghi: “Verificare i parametri applicati”

Attrattività Borghi, i criteri della Regione Campania all’attenzione dell’Europa. Lucia Vuolo: “Verificare i parametri applicati”

I dubbi

“Sui progetti per ridurre disoccupazione e spopolamento la Regione Campania ha definito ed applicato criteri del tutto discrezionali, probabilmente non conformi a quelli dell’Unione Europea. Non voglio pensare si vogliano agevolare comuni ed amministrazioni di un determinato colore politico a scapito di altri. Ho chiesto verifiche”















Così Lucia Vuolo, Europarlamentare del PPE- Forza Italia, ha portato all’attenzione della Commissione Europea, attraverso una interrogazione, i parametri adottati dalla Regione Campania che determinano l’orientamento di fondi nell’applicazione del PNRR a sostegno dell’ “Attrattività dei borghi”.

In Italia, nel novembre 2021, il Ministro della Cultura ha invitato le Regioni a perseguire i seguenti obiettivi: rivitalizzazione socioeconmica, rilancio occupazionale e contrasto allo spopolamento.











La Giunta regionale della Campania lo scorso 30 gennaio ha incluso solo 38 comuni applicando quali criteri di valutazione ed attribuzione dei fondi: abitazioni vuote, territorio turistico, edifici realizzati e variazione della popolazione.