Pagani al centro. Uno sportello gratuito di consulenza legale

Uno sportello gratuito di consulenza legale. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Pagani al Centro”. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 24 Marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sede dell’associazione in via Criscuolo, 34.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’associazione e l’avvocato Stefania Belfiore, si pone l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un servizio d’informazione e di orientamento legale in merito ad argomenti e tematiche d’interesse comune. Nel corso del primo appuntamento i cittadini potranno disquisire in merito a: Cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate – Riscossione (ex Equitalia); avvisi di pagamento TASI e TARI; richieste tassa automobilistica; multe stradali.











La nota stampa

“Siamo veramente felici di annunciare l’avvio di questo importante servizio. La finalità dello Sportello è quella di rappresentare un punto informativo e di contatto sul territorio, per consentire a tutti di affrontare consapevolmente le problematiche legate all’accesso alla giustizia a garanzia dei propri diritti. Un’opportunità che acquista ancor più valore grazie proprio alla gratuità del servizio stesso. Un doveroso e sentito ringraziamento va all’avvocato Belfiore, professionista paganese, per l’impegno, il supporto e la grande disponibilità mostrata nei confronti dell’associazione e dell’intera cittadinanza” si legge nella nota stampa.







Sarà possibile prenotare la consulenza legale gratuita contattando la pagina Facebook o Instagram dell’associazione “Pagani al Centro”, disponibile anche per informazioni o dubbi.

