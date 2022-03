Pompei. Festa della natura nel primo giorno di Primavera

Un Affresco con scene di giardino proveniente dalla Casa del Bracciale d’Oro nel Parco Archeologico di Pompei è il modo migliore di rappresentare in una Città Museo come Pompei l’arrivo della primavera.

Tra l’altro la rappresentazione dell’affresco della Casa del bracciale d’oro offre l’occasione per spiegare che le rappresentazioni della natura (come la flora e la fauna di un giardino) venivano eseguite sulla base della semplice osservazione al contrario degli episodi mitici, rappresentati generalmente “a catalogo” dagli artigiani che riproducevano affreschi a Pompei come in tutto l’impero romano