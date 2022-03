Scafati. La Banca di Credito Cooperativo Scafati e Cetara ha voluto donare un Doblò allestito per il trasporto di persone diversamente abili

Scafati.Banca di Credito Cooperativo dona un mezzo per trasporto diversamente abili

La Banca di Credito Cooperativo Scafati e Cetara nella persona del suo presidente Massimo Cavallaro continuano a monitorare e ad intervenire sul territorio dando un contributo importante verso le fasce deboli ma anche atte a custodire ed a rivitalizzare il patrimonio materiale ed immateriale socio-antropologico e culturale della città.

In questo percorso virtuoso si concretizza il dono di un Doblò allestito per il trasporto di persone diversamente abili avvenuto Domenica mattina 20 marzo 2022 in piazza Vittorio veneto.

Dopo la funzione, officiata da Don Giovanni De Riggi, durante la quale il presidente dell’associazione Misericordia ha anche consegnato al presidente dell’istituto di credito, dott. Massimo Cavallaro, la chiave simbolica della propria associazione, è avvenuta la benedizione del mezzo alla presenza del pubblico, del consiglio di amministrazione e dei soci della banca.

Da oggi il Doblò sarà disponibile per una serie di servizi gratuiti, previa prenotazione, contattando l’associazione.