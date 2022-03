SNAP, la soluzione ai problemi della mobilità urbana con uno “schiocco di dita”, simbolo che evoca la facilità con cui si possono affrontare.

L’innovativa start up, fondata nel 2021 dall’ingegnere meccanico Francesco Passarella e dal designer creativo Sergio D’ Argento, entrambi con una vasta esperienza lavorativa maturata nelle più grandi aziende automotive, è vincitrice del progetto PIN, lanciato dalla Regione Puglia per favorire la crescita delle idee di impresa. Alla base del progetto vincitore, c’è una nuova idea di mobilità urbana sostenibile consistente nella creazione di un’auto leggera ed ibrida (elettrica ed a pedali), dal peso ridotto utile ad una vita ecologica e vantaggiosa. Sarà sul mercato a partire da giugno 2022 con assicurazione obbligatoria.

L’obiettivo della giovane squadra è portare l’ingegneria italiana dal profondo sud, in cui ha le sue radici, nel resto d’Europa e non concepire più inquinamento, sicurezza, traffico, tempi e costi come un problema.

Il veicolo “a scatto” (un quadriciclo a pedalata assistita, unico nel suo genere, anello mancante tra auto ed e-bike) è già vincitore del premio per la migliore pubblicazione scientifica da parte dell’International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFTOMM), risultato significativo ottenuto insieme ai docenti Giacomo Mantriota e Giulio Reina del Politecnico di Bari.

Due le versioni di Snap presentate ufficialmente presso le cantine Coppi a Turi (BA): U1, veicolo urbano personale elettrico a pedalata assistita in grado di trasportare fino a due passeggeri, e SNAP C1, versione cargo. Entrambi, che raggiungono la velocità massima di 25 km/h, possono essere pedelec (250 W) o speed pedelec (1000 W) ed essere utilizzati come una normale e-bike elettrica.

Questi veicoli ecologici eliminano ogni tipo di problema causato da inquinamento, costi, traffico, tempo e sicurezza. Presentano alcune interessanti novità, perché difendono da pioggia ed agenti atmosferici, proteggono in caso di urto laterale o ribaltamento, prevedono il riscaldamento dell’abitacolo ed un ampio vano di carico.

Sospensioni e sedili garantiscono un altissimo livello di comfort e controllo. Telaio robusto, porte con barre antintrusione e cinture di sicurezza per entrambi i passeggeri li rendono maggiormente sicuri.

Ambizioso obiettivo quello di Snap, che mira a conquistare le città del futuro con un’auto dal peso contenuto, in grado di muoversi silenziosamente nel traffico, nelle ZTL e nelle aree ciclabili, consentendo spostamenti rapidi ed economici (compresi i bassi costi di manutenzione).